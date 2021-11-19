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В Кировском районе в следующем году благоустроят шесть дворов

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Красноярск
14:30 19 Ноября 2021
общество, красноярск, благоустройство, территория
Фотография © admkrsk.ru
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Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, в следующем году в Кировском районе ООО «Сибирь Инвест» благоустроит дворовые территории по адресам: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 67, 91а; ул. Щорса, 62; ул. Транзитная, 44; ул. Мичурина, 49; ул. Затонская, 5. В частности, отремонтируют пешеходные дорожки, уложат новый асфальт, установят урны и скамейки, оборудуют детские и спортивные площадки. В комплексе благоустроят четыре проезда.

Жители и УК участвуют ещё на этапе создания проекта: подают заявки на ремонт дворов, решают, какие работы нужно сделать, составляют сметы и утверждают проекты.

С учётом обращений жителей и при обследовании территорий специалистами администрации формируются заявки на ремонт дворовых проездов.

В этом году по национальному проекту «Жильё и городская среда» программы «Формирование комфортной городской среды» в районе благоустроили 7 дворовых территорий, в 2020 отремонтировали 10 дворов: уложили асфальт, установили скамейки и урны, оборудовали детские и спортивные площадки.

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