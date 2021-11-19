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Сортировочный комплекс ГК «Кашалот» собрал 30 тонн мусора

Главная Общество
Красноярск
13:13 19 Ноября 2021
мусор, экология, предприятие
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Мусоросортировочный комплекс ГК «Кашалот» вышел на проектную мощность. По планам каждый месяц через сортировку должно проходить больше 30 тонн мусора.

Главные поставщики отходов – Лесосибирск и Енисейск. Сейчас на обработку поступает 25% мусора из этих городов. Компания не собирается останавливаться на этом, хочет расширить охват на другие регионы края и страны.

«Сейчас на долю полимеров приходится около 20% отобранных вторичных ресурсов, спрос на них постоянно растет. Мы планируем увеличить цифру за счет моечного комплекса. Тогда можно будет отбирать даже грязные пэт-бутылки, очищать их, тем самым делая востребованными для переработки», – объясняет директор сортировочного комплекса в Лесосибирске Дмитрий Буряк».

В ГК «Кашалот» делают большую ставку на организацию раздельного сбора мусора по дуальной системе – отдельно сухие и мокрые отходы.​ Уже в декабре в Лесосибирске и Енисейске появится 107 сеток для накопления пластика, макулатуры, стекла.

Сортировочный комплекс ГК «Кашалот» собрал 30 тонн мусора

«Нам важно не только оказывать услугу по сбору отходов, но и организовать эффективную выборку и использование вторичных ресурсов, - отмечает председатель совета директоров ГК «Кашалот» Илья Ильин. - Сортировочные комплексы позволят продлить срок эксплуатации полигонов и существенно снизят экологическую нагрузку, что особенно актуально для нашего края. Использование вторсырья в производственных процессах уменьшит себестоимость товаров. Так что путь превращения отходов в ресурс – единственно правильный, на наш взгляд».

Даже с ручной сортировкой общий показатель извлечения вторичных материальных ресурсов у «Кашалота» составил 9%, в то время как средний показатель в России не превышает 6%.

Общество / НОВОСТИ
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