Сортировочный комплекс ГК «Кашалот» собрал 30 тонн мусора

Мусоросортировочный комплекс ГК «Кашалот» вышел на проектную мощность. По планам каждый месяц через сортировку должно проходить больше 30 тонн мусора.

Главные поставщики отходов – Лесосибирск и Енисейск. Сейчас на обработку поступает 25% мусора из этих городов. Компания не собирается останавливаться на этом, хочет расширить охват на другие регионы края и страны.

«Сейчас на долю полимеров приходится около 20% отобранных вторичных ресурсов, спрос на них постоянно растет. Мы планируем увеличить цифру за счет моечного комплекса. Тогда можно будет отбирать даже грязные пэт-бутылки, очищать их, тем самым делая востребованными для переработки», – объясняет директор сортировочного комплекса в Лесосибирске Дмитрий Буряк».

В ГК «Кашалот» делают большую ставку на организацию раздельного сбора мусора по дуальной системе – отдельно сухие и мокрые отходы.​ Уже в декабре в Лесосибирске и Енисейске появится 107 сеток для накопления пластика, макулатуры, стекла.

«Нам важно не только оказывать услугу по сбору отходов, но и организовать эффективную выборку и использование вторичных ресурсов, - отмечает председатель совета директоров ГК «Кашалот» Илья Ильин. - Сортировочные комплексы позволят продлить срок эксплуатации полигонов и существенно снизят экологическую нагрузку, что особенно актуально для нашего края. Использование вторсырья в производственных процессах уменьшит себестоимость товаров. Так что путь превращения отходов в ресурс – единственно правильный, на наш взгляд».

Даже с ручной сортировкой общий показатель извлечения вторичных материальных ресурсов у «Кашалота» составил 9%, в то время как средний показатель в России не превышает 6%.