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Красноярский сервисный центр заплатит штраф за обман потребителя

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Красноярск
13:31 19 Ноября 2021
роспотребнадзор, красноярск, происшествия, общество, штраф
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Управление Роспотребнадзора провело проверку сервисного центра. Красноярец обратился в правоохранительные органы с жалобой на действия сервисного центра ООО «АЙ, МОЛОДЕЦ24» (ул. Новая 13а), который должен был отремонтировать ноутбук.

После диагностики специалист сказал, что ремонт обойдётся в 3-4 тысячи рублей. Через несколько дней мужчине по телефону сообщили, что на ремонт потребуется 10 тысяч рублей, он не согласился с такой стоимостью. Без оплаты ноутбук красноярцу не вернули.

По закону исполнитель обязан вовремя предоставлять потребителю достоверную информацию об оказываемой услуге, сроках, перечне работ и их ценах, но в договоре не были указаны достоверные сведения об оказываемых услугах и их стоимости.

ООО «АЙ, МОЛОДЕЦ24» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.5 КоАП РФ. Наложен административный штраф 30 тысяч рублей.

Фото: © Сергей Пятаков / РИА Новости

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