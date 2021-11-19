Красноярский сервисный центр заплатит штраф за обман потребителя

Управление Роспотребнадзора провело проверку сервисного центра. Красноярец обратился в правоохранительные органы с жалобой на действия сервисного центра ООО «АЙ, МОЛОДЕЦ24» (ул. Новая 13а), который должен был отремонтировать ноутбук.

После диагностики специалист сказал, что ремонт обойдётся в 3-4 тысячи рублей. Через несколько дней мужчине по телефону сообщили, что на ремонт потребуется 10 тысяч рублей, он не согласился с такой стоимостью. Без оплаты ноутбук красноярцу не вернули.

По закону исполнитель обязан вовремя предоставлять потребителю достоверную информацию об оказываемой услуге, сроках, перечне работ и их ценах, но в договоре не были указаны достоверные сведения об оказываемых услугах и их стоимости.

ООО «АЙ, МОЛОДЕЦ24» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.5 КоАП РФ. Наложен административный штраф 30 тысяч рублей.

Фото: © Сергей Пятаков / РИА Новости