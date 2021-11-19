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В Лесосибирске появится новая станция скорой помощи

Главная Общество
Красноярск
13:01 19 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, здравоохранение
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Как рассказал в программе «Интервью» на телеканале «Енисей» губернатор Красноярского края Александр Усс, в Лесосибирске в ближайшие три года построят новую станцию скорой помощи.

С жалобой на состояние здания скорой помощи и отсутствие тёплого гаража для автомобилей к губернатору обратился житель Лесосибирска. Также лесосибирцы жаловались и в социальных сетях.    

— В ближайшее время в Лесосибирске планируется строительство станции скорой помощи. Стоимость объекта — около 100 млн рублей. Есть проект и он прошёл госэкспертизу. Нужно решить вопросы с оформлением земельных участков, определиться с финансированием. Минздрав Красноярского края заявил этот объект в качестве приоритетного при формировании проекта краевого бюджета на следующую трёхлетку, — сказал Александр Усс.

По словам губернатора, в следующем году в Красноярске начнётся строительство объекта на Пашенном, продолжится в Северном и завершится в Покровском. Также должны завершить возведение палатного корпуса онкодиспансера.

Также достроят хирургический корпус в Ирбейском, роддом в Шарыпово, акушерский корпус в Енисейске. Продолжится возведение поликлиники в Идринском.

Напомним, в Шарыповском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Он оснащён всем необходимым оборудованием, в том числе кардиографом и дефибриллятором. Есть кабинет приёма, ожидания, процедурный и прививочный, а также подсобные помещения. Фельдшер обеспечен служебным автомобилем.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

 

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