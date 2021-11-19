В Норильске в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали люди

18 ноября на 3 км автодороги «Норильск-Алыкель» столкнулись автомобиль КАМАЗ с автобусом ПАЗ, который перевозил 18 рабочих, пятеро из них и водитель доставлены в больницу, сообщили в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительной информации известно, что КАМАЗ ехал из Кайеркана в Норильск, не предоставил преимущество автобусу, движущемуся по главной дороге во встречном направлении, поворачивая налево.

Сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, вчера в Красноярске ДТП случилось на пересечении улиц Мичурина и Новой.

По информации ГИБДД, в утренние часы водитель на автомобиле Nissan ехал по ул. Мичурина, не справился с управлением и врезался в Toyota, которая стояла на встречной полосе.

В результате водитель Toyota получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

Фото: vk.com/gibdd24