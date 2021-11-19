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В Красноярском крае кадетские корпуса и коррекционные школы получили 13 автобусов

Главная Общество
Красноярск
12:12 19 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, автобусы, школы
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Школьные автобусы получили Лесосибирский, Кедровый, Красноярский, Ачинский, Железногорский кадетские корпуса, Красноярская Мариинская гимназия,  Ачинская школа № 3, Красноярская школа № 2, Назаровская школа, Таежинская школа-интернат, Казачинская школа, Лебяжинская школа-интернат и Красноярская школа № 3.

Всего за счёт краевого и федерального бюджетов в этом году приобрели 138 автобусов. Ещё 125 территорий края получат транспорт в декабре, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Транспорт оборудован ремнями безопасности, убирающейся подножкой пассажирской двери, устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорителем, автоматической подачей звукового сигнала при движении задним ходом. Также транспорт оснащён средствами двухсторонней связи, тахографом, навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, датчиком уровня топлива.

Воспитанники кадетских корпусов, Мариинских гимназий и коррекционных школ на автобусах выезжают на краевые соревнования, олимпиады, также учащихся отвозят до места учёбы и обратно.

— Для регионального правительства актуален вопрос безопасного подвоза детей. Ежедневно по школьным маршрутам направляются 717 автобусов, более 21 тысячи ребят имеют возможность получать доступное и качественное образование, — рассказал Александр Молодкин, заместитель министра образования края.

Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края

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