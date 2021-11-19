В Красноярске в ФМБА России лишь 3 % привитых сотрудников болеют коронавирусом

Вакцинировались против новой коронавирусной инфекции более 84 % работников Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, 6 % переболели COVID-19 менее полугода назад, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Коллективный иммунитет сотрудников учреждения превысил 90 %. Около 200 человек ревакцинировались.

— Из числа привитых сотрудников заболело 3,4 %, это укладывается в указанную производителем эффективность вакцины. Из числа непривитых заболели почти 30 %, — рассказал врач-эпидемиолог ФСНКЦ ФМБА России Антон Метелёв.

По последней информации от оперативного штаба, теперь вакцинация и коллективный иммунитет работников против COVID-19 в трудовых коллективах учреждений должны составлять 100 %, исключая лиц, имеющих медицинский отвод.

Напомним, в число людей, которые не имеют иммунитета к COVID-19 входят не привитые и не переболевшие, в том числе и дети. Такой информацией поделился министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик на заседании в заксобрании края.

По его словам, в эту волну коронавируса в основном болеют жители без выработанного иммунитета. 90 % всех ковидных пациентов в стационаре — это те, кто не вакцинировался.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости