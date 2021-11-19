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В Красноярском крае после введения QR-кодов вдвое выросли темпы вакцинации

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Красноярск
11:00 19 Ноября 2021
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О том, что в регионе вдвое ускорилась вакцинация от коронавируса после введения QR-кодов рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью телеканалу «Енисей».

— После введения QR-кодов, ежедневное число желающих поставить вакцину выросло более чем в два раза.  Это поможет сбить очередную волну эпидемии. Ожидаем, что до конца месяца пик будет пройден и того количества мест в госпиталях, как в конце прошлого года, не потребуется, соответственно мы можем в большем объёме оказывать плановую медицинскую помощь. Не столь запредельной будет нагрузка на скорую помощь и медицинский персонал, — рассказал Александр Усс. — Сложно сказать, когда закончится эпидемия. Важно настроиться на то, чтобы как можно быстрее привиться и, независимо от обстоятельств, чувствовать себя спокойно и уверенно.

За неделю вакцину поставили свыше 50 тысяч человек. Первым компонентом привиты более миллиона жителей Красноярского края, завершили вакцинацию — около 994 тысяч человек. Охват взрослого населения вакцинацией превысил 47 %.

В регионе имеется достаточное количество двухкомпонентной вакцины и «Спутник Лайт».

Напомним, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае — 0,99 (в РФ – 0,98).

Развёрнуто 6 331 койка в 53 временных инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 84,2 %.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 5 329 пациентов. На амбулаторном лечении — около 20 тысяч.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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