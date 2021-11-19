В Красноярске начата проверка по факту обрушения металлоконструкций на складе

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия ведёт проверку по факту обрушения стеллажей с алкоголем на одного из рабочих.

Мужчину передали медикам. У него диагностирован ушиб головы и повреждение ноги. Состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее проверку начала краевая прокуратура. Известно, что изготовлением и монтажом стеллажей занималась компания ООО "Солос" из Новосибирска.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин, повлёкших травмирование мужчины. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям представителей торговой компании, ответственным за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на предприятии», – говорится в сообщении следкома.

Начата доследственная проверка по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов