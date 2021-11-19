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В Красноярске начата проверка по факту обрушения металлоконструкций на складе

Главная Общество
Красноярск
10:34 19 Ноября 2021
красноярск, скр
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Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия ведёт проверку по факту обрушения стеллажей с алкоголем на одного из рабочих. 

Мужчину передали медикам. У него диагностирован ушиб головы и повреждение ноги. Состояние оценивается как средней тяжести. 

Ранее проверку начала краевая прокуратура.  Известно, что изготовлением и монтажом стеллажей занималась компания  ООО "Солос" из Новосибирска.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин, повлёкших травмирование мужчины. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям представителей торговой компании, ответственным за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на предприятии», – говорится в сообщении следкома.

Начата доследственная проверка по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

 

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