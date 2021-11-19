В Красноярске участок, где расположен приют для собак, выставили на продажу

Земельный участок, на котором располагается приют для собак «Преданный друг» выставили на продажу, рассказали волонтёры в Instagram.

— Не успели мы отметить год и порадоваться, что всё идет своим ходом, как ночью нас поставили перед фактом, что участок выставили на продажу. Нас выгоняют с участка. Мы должны съехать в ближайшее время и, самое главное, всем всё равно, куда мы денем собак, — написали в аккаунте Instagram «Преданный друг». — Нам предложили выпустить собак на место обитания. На какое место обитания?! Как мы можем это допустить?! Многие собаки с щенячьего возраста находятся в приюте, как мы можем выпустить их в мороз?!

Волонтёры ищут, куда можно разместить животных и просят всех неравнодушных, у кого есть участок или быть может у знакомых есть земля, где можно разместить 60 питомцев, связаться с ними и помочь через соцсети или по телефону: +7 963 266–61–60.

Фото: instagram.com/priiut_dlya_sobak/