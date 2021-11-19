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В парке имени 1 Мая установили скульптуру «Бременские музыканты»

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Красноярск
09:47 19 Ноября 2021
общество, красноярск, благоустройство, скульптура
Фотография © admkrsk.ru
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Новое место для «Бременских музыкантов» выбрали жители Ленинского района. Скульптуру установили в парке имени 1 Мая.

Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, специалисты МКУ «УДИБ» залили фундамент, изготовили гранитный постамент, на него с помощью автопогрузчика установили бронзовую скульптуру весом две тонны. Скульптура располагается на выходе из парка на смотровую площадку над набережной.

В следующем году по нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустроят набережную за ДК им. 1 Мая. В частности, появится удобный спуск на нижний ярус для маломобильных горожан, мам с колясками, ребятишек на самокатах и велосипедах, зона для отдыха, а также детская площадка.

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