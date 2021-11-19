В Красноярске нашли живой пропавшую 14-летнюю девочку

В Красноярске нашли пропавшую 14-лентюю девочку. Школьница ушла из дома на уроки, но в гимназии не появилась. В полицию обратился её отец, когда дочь не вернулась домой.

На поиски пропавшей был ориентирован личный состав районного отдела. Из числа инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых и сотрудников уголовного розыска создали поисковые группы. Стражи порядка устанавливали друзей и знакомых девочки, проверяли места её возможного появления.

Поздно вечером школьница была найдена. Сообщается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков