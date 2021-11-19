В воскресенье красноярцев ждёт потепление

По прогнозам синоптиков, сегодня в Красноярске будет −10° C, ночью — −16° C.

В субботу днём будет также — −10° C, подует юго-западный ветер 11 м/с, также ожидается небольшой снег. Ночная температура воздуха составит −11° C.

В воскресенье днём потеплеет до −5° C, ночью будет -8° C.

В понедельник в городе резко потеплеет до 0°C.

Во вторник и среду ожидается до +3° C, снег с дождём. Такая погода сохранится до конца ноября.

Автомобилистам нужно быть осторожнее, особенно на загородных трассах.

Не стоит забывать, что за пределами города температура ниже на несколько градусов, а снежный накат и гололедица образуются быстрее.

Важно выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние, исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости