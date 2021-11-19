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За сутки 701 житель Красноярского края заболел коронавирусом

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Красноярск
08:55 19 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, заболевание, лечение, вакцинация
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За сутки от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 7 100.

Подтверждённых диагнозов на 18 ноября — 701 С начала пандемии — 144 154. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 127 846 человек (+ 701 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 54 649 жителей Красноярского края (+ 4 403 за сутки), снято с медицинского учёта 3 853 человека.

4 155 828 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 14 058 за последние сутки).

Первым компонентом привиты 1 073 994 жителя Красноярского края, завершили вакцинацию — 998 615 человек.

Напомним, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае — 0,99 (в РФ – 0,98).

Развёрнуто 6 331 койка в 53 временных инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 84,2 %.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 5 329 пациентов. На амбулаторном лечении — около 20 тысяч.

Фото: © Виктор Толочко / РИА Новости

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