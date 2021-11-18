В Красноярском крае занято 84,2 % коечного фонда

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае — 0,99 (в РФ – 0,98).

Развёрнуто 6 331 койка в 53 временных инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 84,2 %.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, на лечении в ковидных госпиталях находятся 5 329 пациентов. На амбулаторном лечении — около 20 тысяч.

Развернуто 18 лабораторий всех форм собственности, в том числе 8 краевых государственных.

Вакцинация населения проходит в 86 медицинских учреждениях, в том числе в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 2 учреждениях ФМБА России, 1 учреждении ГУФСИН России по Красноярскому краю, 1 учреждении Минобороны России. Развернуто 129 стационарных прививочных пунктов.

На сегодняшний день первым компонентом привиты 1 073 994 жителя Красноярского края, завершили вакцинацию — 998 615 человек.

Напомним, в Красноярском крае около миллиона жителей не имеют иммунитета к коронавирусу. В число людей, которые не имеют иммунитета к COVID-19 входят не привитые и не переболевшие, в том числе и дети. Такой информацией поделился министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик на заседании в заксобрании края.

По его словам, в эту волну коронавируса в основном болеют жители без выработанного иммунитета. 90 % всех ковидных пациентов в стационаре — это те, кто не вакцинировался.

Фото: vk.com/shtabkrskstate