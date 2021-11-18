18 ноября
Красноярск
погода -4 °C
72.6
 
€ 82.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае занято 84,2 % коечного фонда

Главная Общество
Красноярск
19:15 18 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, госпитализация, лечение, заболевание
версия для печати Ico_print

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае — 0,99 (в РФ – 0,98).

Развёрнуто 6 331 койка в 53 временных инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 84,2 %.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, на лечении в ковидных госпиталях находятся 5 329 пациентов. На амбулаторном лечении — около 20 тысяч.

Развернуто 18 лабораторий всех форм собственности, в том числе 8 краевых государственных.

Вакцинация населения проходит в 86 медицинских учреждениях, в том числе в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 2 учреждениях ФМБА России, 1 учреждении ГУФСИН России по Красноярскому краю, 1 учреждении Минобороны России. Развернуто 129 стационарных прививочных пунктов.

На сегодняшний день первым компонентом привиты 1 073 994 жителя Красноярского края, завершили вакцинацию — 998 615 человек.

Напомним, в Красноярском крае около миллиона жителей не имеют иммунитета к коронавирусу. В число людей, которые не имеют иммунитета к COVID-19 входят не привитые и не переболевшие, в том числе и дети. Такой информацией поделился министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик на заседании в заксобрании края.

По его словам, в эту волну коронавируса в основном болеют жители без выработанного иммунитета. 90 % всех ковидных пациентов в стационаре — это те, кто не вакцинировался.

Фото: vk.com/shtabkrskstate

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается ветер до 20 м/с

В Красноярском крае ожидается ветер до 20 м/с

18 Ноября 2021 г.
При возникновении происшествий звоните по телефону 112
Новости Красноярска: Жители Красноярского края теперь могут подать электронное заявление для поиска работы или признание безработным

Жители Красноярского края теперь могут подать электронное заявление для поиска работы или признание безработным

18 Ноября 2021 г.
Всё это можно сделать на платформе «Работа в России»
Новости Красноярска: Житель Енисейского района накопил 87 штрафов за нарушение ПДД и чуть не лишился своего автомобиля

Житель Енисейского района накопил 87 штрафов за нарушение ПДД и чуть не лишился своего автомобиля

18 Ноября 2021 г.
Нарушитель оплатил задолженность 112 тысяч рублей
Новости Красноярска: Благодаря прокуратуре в Ленинском районе отремонтировали подпорную стену

Благодаря прокуратуре в Ленинском районе отремонтировали подпорную стену

18 Ноября 2021 г.
В суде находятся иски о проведении ремонта ещё 11 аварийных подпорных стен
Новости Красноярска: В Саяно-Шушенском заповеднике фотокамеры засняли сибирскую кабаргу с малышом

В Саяно-Шушенском заповеднике фотокамеры засняли сибирскую кабаргу с малышом

18 Ноября 2021 г.
Копытное ведёт скрытный образ жизни
Новости Красноярска: В Красноярске конечную остановку автобуса № 52 перенесут

В Красноярске конечную остановку автобуса № 52 перенесут

18 Ноября 2021 г.
Новая остановка располагается в 100 метрах от прежней
Новости компаний
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

17 Ноября 2021 г.
Планируется увеличить число подключаемых домов
Новости Красноярска: В Красноярске за подделку подписей УК «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и «Новый город» лишены лицензий

В Красноярске за подделку подписей УК «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и «Новый город» лишены лицензий

17 Ноября 2021 г.
Проверочные мероприятия продолжаются
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru