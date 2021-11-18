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В Красноярском крае ожидается ветер до 20 м/с

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Красноярск
18:51 18 Ноября 2021
красноярск, в красноярском крае, ветер, общество, гололед
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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По прогнозам синоптиков, 19 ноября в центральных районах Красноярского края прогнозируется сильный западный ветер 15-20 м/с и метель. На дорогах гололедица.

Рекомендуется на улице вести себя осторожно. Не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам и не трогать их.

Не рекомендуется парковать автомобили под проводами, деревьями, балконами.

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и не забывать.

Пешеходам необходимо помнить, что дорогу нужно пересекать с осторожностью. По возможности, стоит надеть нескользкую обувь.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

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