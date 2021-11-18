В Красноярском крае ожидается ветер до 20 м/с

По прогнозам синоптиков, 19 ноября в центральных районах Красноярского края прогнозируется сильный западный ветер 15-20 м/с и метель. На дорогах гололедица.
Рекомендуется на улице вести себя осторожно. Не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам и не трогать их.
Не рекомендуется парковать автомобили под проводами, деревьями, балконами.
Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и не забывать.
Пешеходам необходимо помнить, что дорогу нужно пересекать с осторожностью. По возможности, стоит надеть нескользкую обувь.
При возникновении происшествий звоните по телефону 112.