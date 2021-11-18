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С начала ноября в Красноярске закрылись еще 6 неэффективных котельных

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Красноярск
16:07 18 Ноября 2021
энергетика, теплоснабжение, жкх, экология
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В Красноярске СГК продолжает работу по переключению потребителей неэффективных теплоисточников на ТЭЦ — 12 из 20 кочегарок, которые необходимо закрыть в этом году, уже прекратили работу. Сейчас очередь дошла до котельных фабрик, типографий, офисов, автомобильных и торговых баз, расположенных в районе улиц Спандаряна и Дудинская. Чтобы обеспечить их переключение на теплоснабжение от ТЭЦ-3, подрядчики СГК построили более 6 км теплосетей и оборудовали на территории этих частных предприятий современные индивидуальные тепловые пункты.

Подробности в статье на сайте Сибирской генерирующей компании

Фото: СГК

Общество / НОВОСТИ
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