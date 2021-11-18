Жители Красноярского края теперь могут подать электронное заявление для поиска работы или признание безработным

Жители и работодатели Красноярского края в числе первых в России могут воспользоваться электронными услугами единой цифровой платформы «Работа в России». Соискателям не нужно предъявлять документы, а организации смогут подбирать сотрудников онлайн.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, теперь люди могут подать электронное заявление на содействие в поиске работы или признание безработным. Создание резюме, подбор вакансий, отклик на них, приглашение на собеседование, его итоги можно проходит в личном кабинете на платформе. Приходить в центр занятости населения нужно только тем, кто будет получать пособия и жителям, ищущим работу не по месту регистрации. Соискатель может выбрать дополнительно три субъекта РФ, в которых рассматривает варианты трудоустройства.

Для авторизации на платформе нужно лишь иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.

— Это не отменяет возможности личного посещения центра занятости и получения бумажного направления на собеседование. Разница в том, что человеку при посещении центра занятости нужно будет заполнить заявление на гостевом компьютере. Платформу планируется сделать единой точкой для сбора вакансий и использовать для принятия заявок на профобучение, профориентацию и другие госуслуги, — рассказал Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости