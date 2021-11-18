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Житель Енисейского района накопил 87 штрафов за нарушение ПДД и чуть не лишился своего автомобиля

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Красноярск
18:00 18 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, долги, оплата, нарушения
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Инспекторы ДПС остановили автомобиль Subaru, за рулём которого находился 35-летний житель Енисейского района. Во время проверки было установлено, что у мужчины 87 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД (превышение скорости, выезд за стоп-линию, пренебрежение ремнём безопасности, отсутствие страхового полиса ОСАГО, нарушение требования разметки).

Судебные приставы арестовали автомобиль. Нарушитель оплатил задолженность 112 тысяч рублей, чтобы вернуть транспортное средство, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники полиции напоминают жителям Красноярского края, что за неуплату административных штрафов, автовладельцам нужно будет оплатить штраф в двукратном размере, либо может грозить арест до 15 суток.

Фото: 24.мвд.рф

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