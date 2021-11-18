В Красноярске из-за водителя Nissan произошло ДТП с пострадавшим

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Мичурина и Новой.

По информации ГИБДД, в утренние часы водитель на автомобиле Nissan ехал по ул. Мичурина, не справился с управлением и врезался в Toyota, которая стояла на встречной полосе.

В результате водитель Toyota получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

Напомним, 15 ноября вблизи остановки «Мечта» на ул. Мичурина мужчина на автомобиле ВАЗ, при перестроении в правый ряд автобусной линии столкнулся с автобусом и наехал на электроопору. Водитель скрылся с места ДТП. В результате пассажиров автобуса (59-летняя женщина и 17-летняя девушка) отвезли в медицинское учреждение.

Нарушителем оказался 47-летний водитель, ранее лишённый прав за езду в нетрезвом виде. Мужчина был освидетельствован на состояние опьянение, показания прибора — 0,7 мг/л, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении водителя составлен ряд административных материалов, в том числе за оставление места ДТП, управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, лишённым права управления.

Фото: vk.com/kraschp