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Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, выступавший от красноярской «Академии зимних видов спорта», завершит карьеру

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Красноярск
15:20 18 Ноября 2021
общество, спорт, карьера, сноуборд
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О своем решении завершить карьеру в ближайшие три месяца спортсмен заявил в интервью «Матч ТВ».

— Я практически закончил со своей карьерой в сноубординге. Поэтому сейчас просто наслаждаюсь, отрываюсь со своей командой. Осталась парочка месяцев до завершения. Физически ощущаю себя очень хорошо. Ментально чувствую, что готов к чему-то ному в своей жизни. Когда мне действительно был нужен сноубординг, нужны результаты, нужно было быть лучшим, то я отдавал всё, что имел. Отдавал всё сноубордингу на протяжении длительного времени. Жертвовал многим в своей жизни, чтобы быть успешным в сноубординге. Сейчас я не готов жертвовать всем. Мне кажется, что я потерял страсть, — рассказал Вик Уайлд корреспонденту «Матч ТВ».

Вик также добавил, что он завершит карьеру вне зависимости от того, пробьется на Олимпиаду в Пекин или нет.

Фото: news.sportbox.ru/

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