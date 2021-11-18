Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, выступавший от красноярской «Академии зимних видов спорта», завершит карьеру

О своем решении завершить карьеру в ближайшие три месяца спортсмен заявил в интервью «Матч ТВ».

— Я практически закончил со своей карьерой в сноубординге. Поэтому сейчас просто наслаждаюсь, отрываюсь со своей командой. Осталась парочка месяцев до завершения. Физически ощущаю себя очень хорошо. Ментально чувствую, что готов к чему-то ному в своей жизни. Когда мне действительно был нужен сноубординг, нужны результаты, нужно было быть лучшим, то я отдавал всё, что имел. Отдавал всё сноубордингу на протяжении длительного времени. Жертвовал многим в своей жизни, чтобы быть успешным в сноубординге. Сейчас я не готов жертвовать всем. Мне кажется, что я потерял страсть, — рассказал Вик Уайлд корреспонденту «Матч ТВ».