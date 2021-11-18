В Красноярске в ФМБА России провели операцию по устранению деформации ног

Травматологами Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России с использованием специализированных металлоконструкций и инструментария провели хирургическое лечение деформации нижней конечности.

Корригирующая остеотомия большеберцовой кости заключается в создании «искусственного перелома», то есть кость распиливают на две части, смещают костные фрагменты и фиксируют пластинами.

У пациента после удаления мениска из-за неправильного распределения нагрузки возникла вальгусная деформация голени, наблюдалась перегрузка медиальных мыщелков бедра.

Операция восстанавливает механическую ось конечности, правильное распределение нагрузки, устранив Х-образную форму ног.

Специалисты рассказали, что данное хирургическое вмешательство требует до полугода восстановления. Зато пациент сможет вернуться к полноценному образу жизни.

Получить направление на операцию можно по федеральной квоте на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Также оперируют и на возмездной основе.

Фото: skc-fmba.ru