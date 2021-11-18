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Благодаря прокуратуре в Ленинском районе отремонтировали подпорную стену

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Красноярск
17:34 18 Ноября 2021
иск, ремонт, прокуратура, красноярск, происшествия, общество
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прокуратурой установлено, что в Ленинском районе имеются две подпорные стены, которые признаны аварийными и разрушаются.

МКУ г. Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» не принимали меры на предотвращение чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением стен.

В суд было направлено исковое заявление о возложении на учреждение обязанности провести ремонт подпорных стен. В результате ремонт одной из стен произведён. В стадии исполнения восстановительные работы второй стены, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Также в суде находятся иски прокурора о проведении ремонта ещё 11 аварийных подпорных стен.

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