Благодаря прокуратуре в Ленинском районе отремонтировали подпорную стену

Прокуратурой установлено, что в Ленинском районе имеются две подпорные стены, которые признаны аварийными и разрушаются.

МКУ г. Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» не принимали меры на предотвращение чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением стен.

В суд было направлено исковое заявление о возложении на учреждение обязанности провести ремонт подпорных стен. В результате ремонт одной из стен произведён. В стадии исполнения восстановительные работы второй стены, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Также в суде находятся иски прокурора о проведении ремонта ещё 11 аварийных подпорных стен.