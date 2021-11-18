В Красноярске девушка устроила одиночный пикет против вакцинации от COVID-19

"Вакцинация добровольная. Ущемление прав принудительное" - написала красноярка на плакате и отправилась на одиночный пикет к зданию торгово-развлекательного центра "Планета". Как долго простояла там девушка и нашла ли она единомышленников среди тех, кто в это время приходил в ТРЦ, - неизвестно. Но видеозапись с митингующей попала в социальные сети, где красноярцы активно выражали свое мнение.

Так, кто-то поддерживал девушку, называя её "смелой" и "сознательной", а кто-то, напротив, напомнил о том, что всё отстаивание прав у противников вакцинации обычно заканчивается в тот момент, когда им требуется помощь врачей. "Раз такая смелая, шла бы в больницу и там без маски отстаивала свои права. А то сначала отстаивают свои права, а потом орут помогите, спасите, жить хочу!" - написали в комментариях жители города.

Напомним, что на сегодняшний день, по информации министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, около миллиона жителей региона не имеют иммунитета к коронавирусу. В группу риска входят не привитые, не переболевшие, среди которых и дети. Руководитель краевого Минздрава отметил, что во время четвертой волны коронавируса болеют в основном те, кто не имеет выработанного иммунитета к COVID-19. По данным на 18 ноября, коечный фонд в Красноярском крае занят на 85 %, а в некоторых районах уже почти на 100 %.

Только за минувшие сутки от коронавируса в регионе погибли 29 человек, а с начала пандемии — 7 070.

фото: скриншот с видео pokrovka_life124