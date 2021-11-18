В Канске менеджер снабжения подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере

Уголовное дело в отношении 32-летнего менеджера снабжения одной из коммерческих организаций возбудили сотрудники следственного отдела по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, в период с сентября 2020 по июль 2021 года менеджер незаконно получил более 550 тысяч рублей за приобретение металла по завышенным ценам. Для осуществления своего преступного замысла он заключил договор поставки металлопроката с компанией-поставщиком.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru