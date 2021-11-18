В Емельяновском районе полицейские приютили замерзающих щенков и ищут им новых хозяев

В Емельяновском районе сотрудники полиции приютили замерзающих щенков и теперь подыскивают питомцам новых хозяев. Как рассказали сотрудники МО МВД России «Емельяновский», некоторое время назад к отделу прибилась белая дворовая собака. Каждый день дворняжка встречала полицейских, идущих на службу. Спустя некоторое время сотрудники ОВД обнаружили эту собаку с семью щенками. Малыши лежали в снегу и дрожали от холода.

Правоохранители приютили животных и теперь подыскивают им заботливых хозяев. По словам полицейских, щенки очень дружелюбные, ласковые и умные, все команды схватывают на лету.

Если вы решили взять себе четвероногого друга, то позвоните по телефону 8-933-330-67-79.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю