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В Емельяновском районе полицейские приютили замерзающих щенков и ищут им новых хозяев

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Красноярск
15:00 18 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, полиция
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В Емельяновском районе сотрудники полиции приютили замерзающих щенков и теперь подыскивают питомцам новых хозяев. Как рассказали сотрудники МО МВД России «Емельяновский»,  некоторое время назад к отделу прибилась белая дворовая собака. Каждый день дворняжка встречала полицейских, идущих на службу. Спустя некоторое время сотрудники ОВД обнаружили эту собаку с семью щенками. Малыши лежали в снегу и дрожали от холода.

Правоохранители приютили животных  и теперь подыскивают им заботливых хозяев. По словам полицейских, щенки очень  дружелюбные, ласковые и умные, все команды схватывают на лету.

Если вы решили взять себе четвероногого друга, то позвоните по телефону 8-933-330-67-79.

В Емельяновском районе полицейские приютили замерзающих щенков и ищут им новых хозяев

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Общество / НОВОСТИ
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