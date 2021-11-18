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Больше всего жителей Красноярского края беспокоят выбоины на дорогах

Главная Общество
Красноярск
14:50 18 Ноября 2021
красноярск, общество, в красноярском крае, дороги, ремонт
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По информации ЦУР Красноярского края, в октябре 23,4 % обращений жителей региона к чиновникам в социальных сетях были связаны с дорогами. Один из главных раздражителей для красноярцев — выбоины на дорогах. Пользователи требуют провести ямочный ремонт.

Другая проблема — отсутствие тротуаров. К примеру, жители Канска и Норильска просили обустроить пешеходные дорожки в центре.

Часто сообщали об отсутствии парковок возле скверов и парков жители Красноярска, Норильска, Минусинска, Канска и Ачинска. Также жаловались на неосвещённые участки дорог и плохую работу ливнёвок.

О проблемах с дорогами можно сообщать в социальных сетях. Стоит лишь оставить комментарий в любом городском сообществе. Сотрудники ЦУР передадут обращение ответственным ведомствам и обязательно проконтролируют ответ.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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