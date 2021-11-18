Студент СФУ получит полмиллиона рублей за победу во Всероссийском конкурсе

Андрей Донцов, студент СФУ стал победителем Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты». На участие было подано свыше 2 000 заявок, в финал прошли 90 человек из 39 регионов страны. Среди 15 победителей — красноярец Андрей Донцов. Он получит грант 500 тыс рублей на реализацию своей идеи.

— Для меня конкурс стал стимулом для развития своих способностей и их применения в туризме. Мне хочется, чтобы как можно больше туристов и граждан узнали, какие удивительные возможности наша страна может предложить путешественникам, — поделился Андрей Донцов.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» проводится с 2019 года благодаря национальному проекту «Образование». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщатся на сайте правительства Красноярского края.

Из-за эпидемиологической обстановки финал частично прошёл онлайн. Андрей Донцов представил видеопрезентацию проекта образовательной стратегической сессии «PRO Гостеприимство 3.0».

Фото: krskstate.ru