В Красноярске проверяют кафе, парикмахерские и кинотеатры на соблюдение пропускного режима по QR-кодам

В Центральном районе в рейде приняли участие сотрудники полиции, специалисты службы городовых и районной администрации.

Итак, как сообщается на сайте администрации города Красноярска, в ресторан Seabass & sauvignon гости проходят в несколько этапов: сначала им измеряют температуру тела, просят показать QR-код или справку, затем — паспорт.

В сети ресторанов быстрого питания «Грильница» зал разделён на несколько частей: в одной выдают заказы навынос, войти в другую зону можно только после предъявления QR-кода и паспорта.

В студии красоты Borisenko BEAUTY спрашивают о наличии QR-кода по телефону при записи. На момент проверки в студии был один посетитель, документы оказались в порядке.

В «Доме кино» по новым правилам работают более двух недель. В холле проверяют наличие QR-кода и документы. По словам представителей кинотеатра, зрители спокойно реагируют на требования. Постоянные гости предлагают, чтобы их паспортные данные внесли в базу кинотеатра, чтобы каждый раз не предъявлять паспорт.