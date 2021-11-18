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В Красноярске проверяют кафе, парикмахерские и кинотеатры на соблюдение пропускного режима по QR-кодам

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Красноярск
13:45 18 Ноября 2021
заболевание, проверка, общество, красноярск, рейды
Фотография © admkrsk.ru
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В Центральном районе в рейде приняли участие сотрудники полиции, специалисты службы городовых и районной администрации.

Итак, как сообщается на сайте администрации города Красноярска, в ресторан Seabass & sauvignon гости проходят в несколько этапов: сначала им измеряют температуру тела, просят показать QR-код или справку, затем — паспорт.

В сети ресторанов быстрого питания «Грильница» зал разделён на несколько частей: в одной выдают заказы навынос, войти в другую зону можно только после предъявления QR-кода и паспорта.

В студии красоты Borisenko BEAUTY спрашивают о наличии QR-кода по телефону при записи. На момент проверки в студии был один посетитель, документы оказались в порядке.

В «Доме кино» по новым правилам работают более двух недель. В холле проверяют наличие QR-кода и документы. По словам представителей кинотеатра, зрители спокойно реагируют на требования. Постоянные гости предлагают, чтобы их паспортные данные внесли в базу кинотеатра, чтобы каждый раз не предъявлять паспорт.

— Мы убедились в том, что заведения Центрального района соблюдают новые требования, связанные с противодействием коронавирусу. Другого мы и не ожидали. Всем предпринимателям ещё на прошлой неделе направили письма с разъяснениями. Во время рейда мы напомнили о том, что за несоблюдение требований бизнесу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а если нарушение повлечёт за собой вред здоровью или гибель людей — вплоть до уголовного преследования, — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

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