Ветеран Великой Отечественной войны из Ачинска отметила 100-летний юбилей

Валентина Петровна родилась 17 ноября в 1921 году в Туле. Во время Великой Отечественной войны трудилась на Тульском оружейном заводе, а также ухаживала за ранеными бойцами в госпитале. В 1944 вышла замуж, в 1948 году с мужем переехали в Сибирь. В Ачинске женщина 30 лет отработала заведующей столовой педагогического училища. После выхода на пенсию отработала ещё около десяти лет. Общий трудовой стаж — 60 лет. У именинницы четыре внука, шесть правнуков и трое праправнуков, рассказали в администрации города Ачинска.

Представители городской власти вручили Валентине Петровне памятные подарки и поздравительные телеграммы от президента России, губернатора Красноярского края и главы города.

Юбилярша выразила благодарность за внимание, поделилась воспоминаниями о своей жизни и рассказом об активном распорядке дня.

— Моё утро не проходит без гимнастики. Днём тоже не сижу на месте, делаю домашние дела. Внуки, конечно, во всём помогают. Часто устраиваю небольшие тренировки для памяти, например, перемножаю трёхзначные числа, — поделилась именинница.

Фото: adm-achinsk.ru