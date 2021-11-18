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Красноярскому краю нужны дополнительные средства на ремонт школ и оборудование пищеблоков

Главная Общество
Красноярск
16:00 18 Ноября 2021
депутаты, образование, в красноярском крае, общество
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Проект бюджета края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов обсудили на заседании комитета по образованию и культуре. Рассмотрели депутаты и вопросы, касающиеся расходов по двум государственным программам.

Так, на госпрограмму Красноярского края «Развитие образования» предусмотрены расходы в размере 214,4 млрд рублей на три года, из них почти 75 млрд рублей –  в 2022 году.  На программу «Развитие культуры и туризма» будет запланировано направить 20,8 млрд рублей на три года. В следующем году на реализацию программы предусмотрено 8,6 млрд  рублей. 

Депутаты, Артур Аветисян, Евгений Петренко, Дмитрий Дмитриев, Ирина Субочева, Наталья Пыжикова и Валерий Фарукшин, принимавшие участие в обсуждении краевого бюджета, интересовались запланированным на ближайшее время строительством и ремонтом школ и клубов в своих округах. Задавали вопросы по модернизации библиотек, приобретением передвижных автоклубов для деревень и сел.

Отдельным темой для обсуждения стал вопрос школ, нуждающихся в капитальном ремонте и реконструкции.

Первый заместитель министра образования края Наталья Анохина пояснила, что таких школ в Красноярском крае 26. Ремонт в них будет проводиться поэтапно, по мере финансирования. Так, пока в планах – ремонт 10 школ. 

Обсуждая вопрос выполнения в крае поручения президента по бесплатному горячему питанию младших школьников, выяснилось, что средств на устранение аварийности школ, ремонт и оснащение пищеблоков необходимым оборудованием в проекте бюджета пока недостаточно.

Как пояснила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина, на само питание средства выделяются в полном объеме, но для того, чтобы привести в порядок пищеблоки, нужно увеличивать финансирование.

- Для того, чтобы привести в порядок пищеблоки, нужны совсем другие средства — не 50 миллионов рублей в год, которые выделяются, а по 250 миллионов в 2022 и 2023 годах, для того, чтобы решить проблему к 2024 году», - отметила Вера Оськина. - У нас более тысячи школ, многие из них были построены в прошлом веке. Сейчас некоторые из них постепенно становятся аварийными. На ремонты нужно выделять не 200 миллионов рублей в год, а в два раза больше, не менее 412 миллионов рублей для того, чтобы можно было проводить капитальные ремонты и реконструкции зданий школ. 

Вера Оськина рассказала, что по оценке министерства образования в Красноярском крае вводится в строй школьных мест меньше, чем выводится в связи с аварийностью. 

- Думаю, что нам нужно провести ревизию состояния всех школ, и муниципалитетам нужно отнестись к этому очень серьезно. Лучше знать, что у нас есть, и предвидеть, что нам надо сделать в ближайшие годы, чтобы потом к этой теме не возвращаться, - подчеркнула председатель комитета.

Завершая обсуждение, комитет поддержал параметры бюджета к первому чтению. 

фото: ©Бурмистров А. В./sobranie.info

 

 

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