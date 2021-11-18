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В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

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Красноярск
12:50 18 Ноября 2021
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О том, что в инфекционном госпитале на ул. Тельмана лежат двое детей с тяжёлой формой COVID-19 рассказала главный внештатный краевой детский инфекционист Анжелика Белкина «7 каналу Красноярск». Поражение лёгких у них составляет 80 %.

Как рассказала врач, случаев заболевания среди детей меньше не становится. В госпитале на ул. Тельмана, к примеру, сейчас занято из восьмидесяти шестьдесят коек. В основном это дети от 10 до 18 лет. Три недели назад коронавирус унёс жизнь семнадцатилетнего подростка. Также в этом году медицинские работники столкнулись и с пост-ковидным синдромом у детей.

— Самое тяжёлое — это мультисистемный воспалительный синдром. Ребёнок переболевает лёгкой формой заболевания, либо средне-тяжёлой, далее у него формируется мультисистемный воспалительный синдром, требующий серьёзного лечения, порой, в условиях реанимации. В этом году в нашем учреждении прошло несколько детей с таким диагнозом, — рассказала Анжелика Белкина.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

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