Городские власти Красноярска формируют план строительства школ

В Красноярске очень высока потребность в возведении школ и детских садов, особенно этот вопрос актуален для жителей Октябрьского и Железнодорожного районов. Современные требования к строительству общеобразовательных учреждений достаточно строгие, именно поэтому власти Красноярска совместно с депутатами рассматривают любую возможность зарезервировать потенциальные участки.

Накануне, 17 ноября, состоялось выездное совещание, участие в котором приняли представители департамента градостроительства, управления архитектуры, а также управления капитального строительства администрации Красноярска, депутатов городского Совета и других организаций.

В пресс-службе администрации Красноярска рассказали, почему медленно решается вопрос строительства школы Академгородке. Оказалось, что часть земельного участка используется ФГБНУ «Красноярский научный центр Сибирского отделения СО РАН». Вопрос центром о передаче этой земли в муниципальную собственность обсуждается уже давно, в том числе и депутатами.

А вот в Николаевке потенциально пригодные участки для строительства школ уже определены. Они расположены в районе улицы Калинина, сейчас ведется активная работа по обеспечению площадных характеристик этих участков.

- Нацпроект проект «Образования» – это механизм, позволяющий создавать социальный капитал в интересах будущих поколений, - рассказали Sibnovosti.ru в администрации города. - Власти рационально используют городскую землю под строительство социальных объектов. Например, детский сад на ул. Волгоградская в Ленинском районе возведён на месте аварийной школы. А на площадке бывшего военного городка по ул. 8 марта вскоре завершается строительство детсада.

Отметим, что за последние четыре года в Красноярске было построено или выкуплено муниципалитетом у застройщиков 17 детских садов и построено пять больших школ.