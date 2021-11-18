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Мощный буран завалил Барнаул снегом

Главная Общество
Красноярск
11:37 18 Ноября 2021
снег, снегопад, уборка, город, техникa
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители и муниципальные службы Барнаула проходят первое серьезное испытание снегопадом в этом сезоне. В ночь на 18 ноября в городе выпало 9,2 мм осадков – примерно треть ноябрьской нормы.

По данным официального сайта столицы Алтайского края, на дороги уже ночью было выведено 106 единиц снегоуборочной техники. 28 машин израсходовали 420 т реагентов на посыпку проезжей части. С барнаульских улиц вывезли в общей сложности 2,3 тыс. куб. м снега.

«В дневную смену 18 ноября дорожники подготовят снежные валы для работы снегопогрузчиков в ночь на 19 ноября. Днем же во всех районах города будут работать бригады, состоящие из фронтальных погрузчиков и самосвалов, они будут заняты на погрузке снежных куч с остановок и пешеходных переходов», - рассказали о плане работ на сегодня в мэрии Барнаула.

МБУ «Автодорстрой», очищающее Барнаул от снега, призвало автомобилистов на это время отказаться от использования личного автотранспорта

Фото: © официальный сайт Барнаула

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