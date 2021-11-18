Автомобилистов предупреждают о метели и гололёде на дорогах в Красноярском крае

Дорожники рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах и выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям. Особенно это касается автодорог с высокой интенсивностью движения (Красноярск – Железногорск, Красноярск – Енисейск, Канск – Абан – Богучаны, Саяны, Канск – Тасеево – Устье, Ачинск – Бирилюссы, Ачинск – Ужур – Троицкое и Шарыпово – Ужур – Балахта), рассказали в правительстве Красноярского края.

Сведения получают с 17-ти метеостанций и 63-х видеокамер Красноярского края круглосуточно.

В первую очередь дорожные рабочие трудятся на затяжных спусках, подъёмах, сложных поворотах.

— Чтобы не допустить образования заносов, устанавливаются специальные заборы, нарезаются канавы. Контролируем и лесные ручьи, так как из-за них на дороге может образоваться наледь. Зимнее содержание автодорог довольно-таки трудоёмкий и непростой процесс, но мы с ним справляемся, - рассказал Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края.

В начале ноября он в рамках проекта «Губернаторский контроль» проверил подготовку дорожников региона к зимнему периоду. Подрядчики успешно прошли проверку.

За автомобильными дорогами зимой следят: АО «КрайДЭО», АО Ачинское ДРСУ, АО ДРСУ-10, АО Большемуртинское ДРСУ, АО Каратузское ДРСУ, АО Лесосибирск-Автодор. Подрядчики работают на более 14 тыс км.

Узнать о ситуации на региональных и межмуниципальных дорогах Красноярского края можно по телефону +(391) 211-76-97.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края