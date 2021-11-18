Студентов КрасГМУ позвали работать в Норильск

Ярмарка вакансий для северян прошла накануне, 17 ноября. В традиционной встрече студентов и ординаторов Красноярского медуниверситета с будущими работодателями северной столицы региона приняли участие министр здравоохранения Борис Немик, глава города Норильска Дмитрий Карасев и главные врачи медицинских учреждений города Норильска, а также ректор КрасГМУ Алексей Протопопов.

Напомним, в Красноярском крае реализуется проект по целевому обучению студентов, что позволяет в рамках национального проекта «Здравоохранение» обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами. Кроме того, с 2020 года по инициативе губернатора региона Александра Усса в крае запустили систему образовательных сертификатов, которые «работают» по аналогии с целевым обучением в вузы: выпускник по направлению Минздрава края должен будет определенное время отработать в медицинском учреждении. Получить сертификат могут как студенты, так и ординаторы, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места. Предоставляются сертификаты и медицинским работникам, которые решили пройти переподготовку.

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик отметил, что подобные встречи проводятся со всеми межрайонными центрами, для максимальной информированности о возможном месте работы. Руководитель краевого Минздрава напомнил студентам и ординатором о возможности воспользоваться образовательным сертификатом.

О перспективах развития серверной столицы рассказал глава Норильска, а для наглядности показал фильм о городе. Студенты активно участвовали в обсуждении, задавали интересующие вопросы, брали координаты главный врачей, чтобы обсудить дельнейшие шаги в трудоустройстве.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Красноярского края