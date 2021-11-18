18 ноября
Красноярск
погода -4 °C
72.82
 
€ 82.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Студентов КрасГМУ позвали работать в Норильск

Главная Общество
Красноярск
12:40 18 Ноября 2021
общество, красноярск, медицина, студенты, норильск
версия для печати Ico_print

Ярмарка вакансий для северян прошла накануне, 17 ноября. В традиционной встрече студентов и ординаторов Красноярского медуниверситета с будущими работодателями северной столицы региона приняли участие министр здравоохранения Борис Немик,  глава города Норильска Дмитрий Карасев и главные врачи медицинских учреждений города Норильска, а также ректор КрасГМУ Алексей Протопопов.

Напомним, в Красноярском крае реализуется проект по целевому обучению студентов, что позволяет в рамках национального проекта «Здравоохранение» обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами. Кроме того, с 2020 года по инициативе губернатора региона Александра Усса в крае запустили систему образовательных сертификатов, которые «работают» по аналогии с целевым обучением в вузы: выпускник по направлению Минздрава края должен будет определенное время отработать в медицинском учреждении. Получить сертификат могут как студенты, так и ординаторы, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места. Предоставляются сертификаты и медицинским работникам, которые решили пройти переподготовку.

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик отметил, что подобные встречи проводятся со всеми межрайонными центрами, для максимальной информированности о возможном месте работы. Руководитель краевого Минздрава напомнил студентам и ординатором о возможности воспользоваться образовательным сертификатом.

О перспективах развития серверной столицы рассказал глава Норильска, а для наглядности показал фильм о городе. Студенты активно участвовали в обсуждении, задавали интересующие вопросы, брали координаты главный врачей, чтобы обсудить дельнейшие шаги в трудоустройстве.

Студентов КрасГМУ позвали работать в Норильск

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Красноярского края

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ветеран Великой Отечественной войны из Ачинска отметила 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны из Ачинска отметила 100-летний юбилей

18 Ноября 2021 г.
Её день не проходит без гимнастики и тренировки для памяти
Новости Красноярска: Городские власти Красноярска формируют план строительства школ

Городские власти Красноярска формируют план строительства школ

18 Ноября 2021 г.
Обсуждаются перспективы сразу на несколько лет вперед
Новости Красноярска: В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

18 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 10 до 18 лет
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить похитителей аккумуляторов с вышек сотовой связи

В Красноярском крае будут судить похитителей аккумуляторов с вышек сотовой связи

18 Ноября 2021 г.
За год они совершили 17 краж
Новости Красноярска: Автомобилистов предупреждают о метели и гололёде на дорогах в Красноярском крае

Автомобилистов предупреждают о метели и гололёде на дорогах в Красноярском крае

18 Ноября 2021 г.
Сначала дорожники трудятся на затяжных спусках, подъёмах, сложных поворотах
Новости Красноярска: В Свердловском районе создали союз садоводств «Правобережный»

В Свердловском районе создали союз садоводств «Правобережный»

18 Ноября 2021 г.
Основная деятельность — поддержка СНТ района и ближайших территорий
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске за подделку подписей УК «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и «Новый город» лишены лицензий

В Красноярске за подделку подписей УК «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и «Новый город» лишены лицензий

17 Ноября 2021 г.
Проверочные мероприятия продолжаются
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Новости Красноярска: Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

15 Ноября 2021 г.
Он превышал полномочия на прошлой работе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru