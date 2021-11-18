18 ноября
Красноярск
погода -4 °C
72.82
 
€ 82.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Свердловском районе создали союз садоводств «Правобережный»

Главная Общество
Красноярск
12:00 18 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, объединение, решение
версия для печати Ico_print

Союз садоводств «Правобережный» создан СНТ «Здоровье Красфарма», СНТ «Мебельщик» и ТСН «Звездочка».

Основная деятельность — поддержка (организационная, юридическая, информационная, просветительская) СНТ Свердловского района и ближайших территорий, рассказали в администрации города Красноярска. Всем садовым некоммерческим товариществам, расположенным на территории Свердловского района, предложили вступить в союз.

Каждый четверг дачники могут обратиться к председателю и задать вопросы (пр. Мира, 85). Рассказать о проблемах можно председателю своего СНТ, он обязательно поставит в известность руководство союза. 

Участники объединения будут решать проблемы содержания дорог, организации подачи воды, охраны территории, обустройства контейнерных площадок для сбора твёрдых-коммунальных отходов.

— Уже появились желающие присоединиться к нам. Союз садоводств помогает конструктивнее взаимодействовать с местными и региональными органами власти для решения актуальных задач и проблем, стоящих перед садоводами, — рассказал председатель союза садоводств «Правобережный» Дмитрий Патрин.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ветеран Великой Отечественной войны из Ачинска отметила 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны из Ачинска отметила 100-летний юбилей

18 Ноября 2021 г.
Её день не проходит без гимнастики и тренировки для памяти
Новости Красноярска: Городские власти Красноярска формируют план строительства школ

Городские власти Красноярска формируют план строительства школ

18 Ноября 2021 г.
Обсуждаются перспективы сразу на несколько лет вперед
Новости Красноярска: В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

18 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 10 до 18 лет
Новости Красноярска: Студентов КрасГМУ позвали работать в Норильск

Студентов КрасГМУ позвали работать в Норильск

18 Ноября 2021 г.
Ярмарка вакансий для северян прошла накануне
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить похитителей аккумуляторов с вышек сотовой связи

В Красноярском крае будут судить похитителей аккумуляторов с вышек сотовой связи

18 Ноября 2021 г.
За год они совершили 17 краж
Новости Красноярска: Автомобилистов предупреждают о метели и гололёде на дорогах в Красноярском крае

Автомобилистов предупреждают о метели и гололёде на дорогах в Красноярском крае

18 Ноября 2021 г.
Сначала дорожники трудятся на затяжных спусках, подъёмах, сложных поворотах
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

13 Ноября 2021 г.
Выясняют все обстоятельства произошедшего
Новости Красноярска: В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

13 Ноября 2021 г.
В отношении водителя составлен материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ
Новости Красноярска: Денис Ильин назначен заместителем председателя кузбасского правительства

Денис Ильин назначен заместителем председателя кузбасского правительства

15 Ноября 2021 г.
Он будет отвечать за агропромышленный комплекс
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru