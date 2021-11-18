В Свердловском районе создали союз садоводств «Правобережный»

Союз садоводств «Правобережный» создан СНТ «Здоровье Красфарма», СНТ «Мебельщик» и ТСН «Звездочка».

Основная деятельность — поддержка (организационная, юридическая, информационная, просветительская) СНТ Свердловского района и ближайших территорий, рассказали в администрации города Красноярска. Всем садовым некоммерческим товариществам, расположенным на территории Свердловского района, предложили вступить в союз.

Каждый четверг дачники могут обратиться к председателю и задать вопросы (пр. Мира, 85). Рассказать о проблемах можно председателю своего СНТ, он обязательно поставит в известность руководство союза.

Участники объединения будут решать проблемы содержания дорог, организации подачи воды, охраны территории, обустройства контейнерных площадок для сбора твёрдых-коммунальных отходов.

— Уже появились желающие присоединиться к нам. Союз садоводств помогает конструктивнее взаимодействовать с местными и региональными органами власти для решения актуальных задач и проблем, стоящих перед садоводами, — рассказал председатель союза садоводств «Правобережный» Дмитрий Патрин.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости