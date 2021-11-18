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Лучший участковый полиции Красноярска получил 220 тысяч рублей

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Красноярск
11:45 18 Ноября 2021
общество, красноярск, вознаграждение, полиция, конкурс
Фотография © admkrsk.ru
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Конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции в городе Красноярске» проходил с 1 октября по 10 ноября. Участвовали по одному участковому из 12 городских отделов полиции и МУ МВД России «Красноярское».

Комиссия учитывала состояние оперативной обстановки и общественного порядка на обслуживаемой территории, профессиональные навыки, результаты оперативно-служебной деятельности, профилактическую работу, знание законодательства и другое.

Итак, первое место завоевал старший лейтенант  Умар Кулматов, старший участковый отдела полиции № 7, второе — старший лейтенант Роман Панихин, участковый отдела полиции № 9 , третье - майор Николай Шуляк, старший участковый отдела полиции № 4.

Победитель получил диплом главы города и денежную премию 220 тысяч рублей, занявшие 2 и 3 места, получили благодарственные письма главы города и премии 160 и 100 тысяч рублей.​

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