В Красноярском крае будут судить похитителей аккумуляторов с вышек сотовой связи

Расследование уголовного дела о кражах имущества компаний сотовой связи завершено в Красноярском крае. По версии следствия, шестеро молодых людей с мая 2020 года по апрель 2021 года совершили 17 краж. Орудовала банда в краевой столице, а также на территории Емельяновского, Сухобузимского, Березовского, Манского районов.

Трое из задержанные были ранее были неоднократно судимы. Грабители, используя инструменты для взлома, проникали на территории базовых станций компаний сотовой связи. Оттуда они выносили аккумуляторные батареи, которое после сдавали в пункты приема металла, расположенные в Ленинском районе г. Красноярска. Общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими сначала были задержаны двое подозреваемых 1988 года рождения, после чего удалось установить личности и задержать остальных подельников. В отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас расследование окончено, материалы направлены в Березовский районный суд Красноярского края. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Отмечается, что у задержанных было изъято похищенное имущество на сумму порядка 100 тысяч рублей, а также наложен арест на автомобиль одного из членов преступной группировки на сумму 205 тысяч рублей.