В Красноярском крае восемь семей переедут из непригодного жилья

Реализация федеральной программы по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, построенных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока продолжается. Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, в Красноярском крае выявлено 36 семей, которые проживают в непригодном жилье.

Объём финансирования — более 180 млн рублей.

В этом году выдано ещё восемь свидетельств о предоставлении социальной выплаты для покупки жилья. Жилищные сертификаты получат: семья из Назарово, две семьи из Бирилюсского района, пять семей из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

— В прошлом году по программе расселили 23 семьи (Назарово, Бирилюсского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов). После инвентаризации жилья в этом году выявлены ещё четыре семьи в пос. Поточный Бирилюсского района. В следующем году расселим ещё пять семей, — сказала Татьяна Василовская, первый замминистра строительства Кроасноярского края.

Напомним, к расселению аварийных домов уделяется больше внимание как на федеральном, краевом, так и на муниципальном уровне. За предыдущие три года (с 2018 по 2020) в Красноярске 2 255 человек улучшили свои жилищные условия. Большинство из них получили квартиры по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости