В Красноярский край поступит ещё около 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

По словам министра здравоохранения, проводится экстренная вакцинация. Несмотря на то, что темпы иммунизации в Красноярском крае возросли, более миллиона жителей остаётся без иммунологической защиты. В зоне особого внимания - пожилые, сообщается на сайте министерства здравоохраения Красноярского края.

— Поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт», согласно заявкам, все поликлиники получат вакцину. Вакцины достаточно для плановой иммунизации на ноябрь. В достаточном количестве она имеется и для граждан, которые захотят ревакцинироваться. На декабрь заказали достаточно большую партию - около 100 тысяч. Дефицита данной вакцины в регионе не будет, — сказал министр.

Также он отметил, что в регионе существует достаточный запас двухкомпонентной вакцины. Она регулярно поступает в поликлиники и внебольничные пункты вакцинации.

Первым компонентом вакцинировались 1 066 506 жителей региона, завершили вакцинацию — 993 991 человек.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости