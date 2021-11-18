18 ноября
Красноярск
погода -4 °C
72.82
 
€ 82.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Центр сельхозкомпетенций Красноярского края получил серебряную медаль

Главная Общество
Красноярск
10:32 18 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, сельское хозяйство, награда
версия для печати Ico_print

Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров за эффективную работу наградили серебряной медалью. Конкурс состоялся в Москве на площадке Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021».

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ООО «ИКЦ «Енисей» создан в 2019 году. В центре сельхозкомпетенций малые сельхозпроизводители и личные подсобные хозяйства Красноярского края могут получить бесплатную помощь по вопросам господдержки, сбыта сельхозпродукции и т.д. Работа осуществляется с организации предпринимательства, расчёта финансовой модели бизнеса, подготовки проекта и пакета документов для получения господдержки, завершается бухгалтерским, юридическим, маркетинговым и иным сопровождением, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В этом году специалисты ООО «ИКЦ «Енисей» уже оказали свыше 6,3 тыс услуг, в том числе подготовили 56 бизнес-планов по всем направлениям грантовой поддержки, реализующей Минсельхоз Красноярского края для развития малого бизнеса и сельхозкооперации на селе.

Фото: krskstate.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ветеран Великой Отечественной войны из Ачинска отметила 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны из Ачинска отметила 100-летний юбилей

18 Ноября 2021 г.
Её день не проходит без гимнастики и тренировки для памяти
Новости Красноярска: Городские власти Красноярска формируют план строительства школ

Городские власти Красноярска формируют план строительства школ

18 Ноября 2021 г.
Обсуждаются перспективы сразу на несколько лет вперед
Новости Красноярска: В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

18 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 10 до 18 лет
Новости Красноярска: Студентов КрасГМУ позвали работать в Норильск

Студентов КрасГМУ позвали работать в Норильск

18 Ноября 2021 г.
Ярмарка вакансий для северян прошла накануне
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить похитителей аккумуляторов с вышек сотовой связи

В Красноярском крае будут судить похитителей аккумуляторов с вышек сотовой связи

18 Ноября 2021 г.
За год они совершили 17 краж
Новости Красноярска: Автомобилистов предупреждают о метели и гололёде на дорогах в Красноярском крае

Автомобилистов предупреждают о метели и гололёде на дорогах в Красноярском крае

18 Ноября 2021 г.
Сначала дорожники трудятся на затяжных спусках, подъёмах, сложных поворотах
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

14 Ноября 2021 г.
Самый холодный день будет в пятницу
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Новости Красноярска: Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

17 Ноября 2021 г.
Планируется увеличить число подключаемых домов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru