Центр сельхозкомпетенций Красноярского края получил серебряную медаль

Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров за эффективную работу наградили серебряной медалью. Конкурс состоялся в Москве на площадке Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021».

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ООО «ИКЦ «Енисей» создан в 2019 году. В центре сельхозкомпетенций малые сельхозпроизводители и личные подсобные хозяйства Красноярского края могут получить бесплатную помощь по вопросам господдержки, сбыта сельхозпродукции и т.д. Работа осуществляется с организации предпринимательства, расчёта финансовой модели бизнеса, подготовки проекта и пакета документов для получения господдержки, завершается бухгалтерским, юридическим, маркетинговым и иным сопровождением, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В этом году специалисты ООО «ИКЦ «Енисей» уже оказали свыше 6,3 тыс услуг, в том числе подготовили 56 бизнес-планов по всем направлениям грантовой поддержки, реализующей Минсельхоз Красноярского края для развития малого бизнеса и сельхозкооперации на селе.

Фото: krskstate.ru