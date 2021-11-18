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Более 200 молодых специалистов пополнили коллектив Красноярской магистрали в 2021 году

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Красноярск
09:57 18 Ноября 2021
железные дороги, поезда, сотрудники, работа
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Более 200 выпускников, окончивших учебные заведения в 2021 году, трудоустроены на Красноярскую железную дорогу.

Ребята, принятые на работу, получили образование по востребованным на сегодняшний день специальностям: системы обеспечения движения поездов; строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей; организация перевозок и управление на транспорте; строительство, стандартизация и метрология и многие другие.

Среди них сотрудники как со средне специальным образованием, так и с высшим профессиональным.

Рабочие места предоставлены молодым специалистам в структурных подразделениях КрасЖД в Красноярском крае и Хакасии. Среди них такие станции как Дубинино, Уяр, Ужур, Карабула, Решоты, Ачинск, Кошурниково, Камышта.

Ежегодно на предприятия Красноярской магистрали трудоустраиваются порядка 200 молодых специалистов. Большинство обучаются по целевым направлениям. Такой подход удобен, в первую очередь, для выпускников, так как гарантирует получение рабочего места по окончании учебного заведения.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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