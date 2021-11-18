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В Красноярском крае в службе «112» будут работать переводчики с иностранных языков

Главная Общество
Красноярск
10:50 18 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, мчс, министерство
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Акт о приемке системы «112» Красноярского края в постоянную эксплуатацию подписан в министерстве цифрового развития Красноярского края. Свои подписи на документе поставили  министр цифрового развития края Николай Распопин, начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин ируководитель Енисейского управления Роскомнадзора Наталья Бурдюкова.

В Красноярском крае в службе «112» будут работать переводчики с иностранных языков

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» была допущена к переводу в постоянную эксплуатацию в прошлом месяце. Согласно приказу Минцифры РФ, система начала работать в режиме постоянной эксплуатации уже накануне, с 17 ноября. Перед вводом в постоянную эксплуатацию, службы «112» тестировали три года

- Системы «112»  была создана к Зимней универсиаде-2019. Сегодня она объединяет различные службы, принимающие экстренные вызовы на короткий единый номер – «112». Оператор службы может передавать полученную информацию сразу нескольким службам экстренного реагирования, – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин. -  Работа службы организована в цифровой платформе, где интегрированы информационные системы различных экстренных служб, что положительно влияет на скорость обработки вызова и реагирования на обращения жителей.

По словам министра цифрового развития Красноярского края Николая Распопина, после перевода системы в постоянную эксплуатацию у службы «112» появится ряд нововведений. Так, уже с 17 ноября  жители края могут сообщить о происшествии не только позвонив по телефону, но и написав sms-сообщение. К тому же, оператор службы-112  сможет отправлять обратные сообщения.

- Этот функционал особенно актуален при общении с людьми с ограниченными возможностями по слуху или в случае, если есть технические затруднения в передаче сообщений голосом. кроме этого, заработает интеграция между системой «112» и системой «ЭРА-ГЛОНАСС», – отметил Николай Распопин. - У жителей появится возможность сообщать о происшествии через терминалы "ЭРА-ГЛОНАСС", расположенные в автомобилях заявителей.

Ещё одно нововведение - круглосуточная поддержка приема сообщений от иностранных граждан. Для этих целей к работе привлечены переводчики с английского,  французского, немецкого, китайского языков.

Отметим, что в этом году у службы «112» был открыт резервный центр обработки вызовов в Красноярске. Ещё один дополнительный центр начал свою работу в Норильске. Резервный ЦОВ сможет принять на себя нагрузку и обеспечить работоспособность системы в случае неполадок с основным центром.

"Наличие резервного центра являлось обязательным условием для перевода системы в постоянную эксплуатацию", - отмечают в Главном управлении МЫС по региону.

Курировать работу службы «112» в Красноярском крае  будет «Центр информационных технологий», модернизация системы проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» регионального проекта «Цифровое государственное управление».

фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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