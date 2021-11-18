22 предпенсионера в этом году открыли своё дело

Благодаря службе занятости населения в этом году трудоустроены более 2,2 тысячи жителей Красноярского края предпенсионного возраста. Самые востребованные профессии: врачи, фармацевты, инженеры, бухгалтеры, товароведы, администраторы, повара, специалисты по кадрам, слесари.

— Предпенсионерам иногда сложно решиться на перемены в жизни. Центры занятости населения помогают обратившимся простроить карьерную траекторию, оказывают психологическую поддержку, учат самопрезентации. Кто-то хочет продолжить работать в привычной сфере, но понимает, что нужно повысить квалификацию, кто-то осваивает новую профессию или ищет временную работу, некоторые открывают собственный бизнес, — рассказал Виктор Новиков, руководитель краевой службы занятости населения.

За этот год 360 людей предпенсионного возраста прошли курсы по востребованным профессиям (инженер по охране труда, кладовщик, HR-специалист, закройщик, медицинская сестра), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

22 соискателя предпенсионного возраста при поддержке службы занятости открыли своё дело, получив от 189 до 262 тысяч рублей.

К примеру, в Боготоле и Енисейске появились пасеки, в Ермаковском и Большемуртинском районах занялись разведением птиц. Жители Лесосибирска могут теперь купить мясные и колбасные изделия, приготовленные в семейной коптильне. В Назарово заработали два маникюрных кабинета и парикмахерская, в Ачинске — ателье. В Нижнеингашском районе на новой базе отдыха скоро можно будет брать на прокат лыжи или коньки.

— Создание базы — давняя мечта нашей семьи. Хочется привлечь туристов из других районов. Благодаря поддержке службы занятости на начальном этапе мы приобрели инвентарь для зимних видов спорта и готовимся к открытию, — поделился владелец базы Сергей.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости