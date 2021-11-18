18 ноября
Красноярск
погода -4 °C
72.82
 
€ 82.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

22 предпенсионера в этом году открыли своё дело

Главная Общество
Красноярск
10:14 18 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, трудосустройство, бизнес
версия для печати Ico_print

Благодаря службе занятости населения в этом году трудоустроены более 2,2 тысячи жителей Красноярского края предпенсионного возраста. Самые востребованные профессии: врачи, фармацевты, инженеры, бухгалтеры, товароведы, администраторы, повара, специалисты по кадрам, слесари.

— Предпенсионерам иногда сложно решиться на перемены в жизни. Центры занятости населения помогают обратившимся простроить карьерную траекторию, оказывают психологическую поддержку, учат самопрезентации. Кто-то хочет продолжить работать в привычной сфере, но понимает, что нужно повысить квалификацию, кто-то осваивает новую профессию или ищет временную работу, некоторые открывают собственный бизнес, — рассказал Виктор Новиков, руководитель краевой службы занятости населения.

За этот год 360 людей предпенсионного возраста прошли курсы по востребованным профессиям (инженер по охране труда, кладовщик, HR-специалист, закройщик, медицинская сестра), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

22 соискателя предпенсионного возраста при поддержке службы занятости открыли своё дело, получив от 189 до 262 тысяч рублей.

К примеру, в Боготоле и Енисейске появились пасеки, в Ермаковском и Большемуртинском районах занялись разведением птиц. Жители Лесосибирска могут теперь купить мясные и колбасные изделия, приготовленные в семейной коптильне. В Назарово заработали два маникюрных кабинета и парикмахерская, в Ачинске — ателье. В Нижнеингашском районе на новой базе отдыха скоро можно будет брать на прокат лыжи или коньки.

— Создание базы — давняя мечта нашей семьи. Хочется привлечь туристов из других районов. Благодаря поддержке службы занятости на начальном этапе мы приобрели инвентарь для зимних видов спорта и готовимся к открытию, — поделился владелец базы Сергей.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ветеран Великой Отечественной войны из Ачинска отметила 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны из Ачинска отметила 100-летний юбилей

18 Ноября 2021 г.
Её день не проходит без гимнастики и тренировки для памяти
Новости Красноярска: Городские власти Красноярска формируют план строительства школ

Городские власти Красноярска формируют план строительства школ

18 Ноября 2021 г.
Обсуждаются перспективы сразу на несколько лет вперед
Новости Красноярска: В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

18 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 10 до 18 лет
Новости Красноярска: Студентов КрасГМУ позвали работать в Норильск

Студентов КрасГМУ позвали работать в Норильск

18 Ноября 2021 г.
Ярмарка вакансий для северян прошла накануне
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить похитителей аккумуляторов с вышек сотовой связи

В Красноярском крае будут судить похитителей аккумуляторов с вышек сотовой связи

18 Ноября 2021 г.
За год они совершили 17 краж
Новости Красноярска: Автомобилистов предупреждают о метели и гололёде на дорогах в Красноярском крае

Автомобилистов предупреждают о метели и гололёде на дорогах в Красноярском крае

18 Ноября 2021 г.
Сначала дорожники трудятся на затяжных спусках, подъёмах, сложных поворотах
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

17 Ноября 2021 г.
Планируется увеличить число подключаемых домов
Новости Красноярска: Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

15 Ноября 2021 г.
Он превышал полномочия на прошлой работе
Новости Красноярска: В Красноярске за подделку подписей УК «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и «Новый город» лишены лицензий

В Красноярске за подделку подписей УК «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и «Новый город» лишены лицензий

17 Ноября 2021 г.
Проверочные мероприятия продолжаются
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru