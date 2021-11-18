В Красноярском крае около миллиона жителей не имеют иммунитета к коронавирусу

В число людей, которые не имеют иммунитета к COVID-19 входят не привитые и не переболевшие, в том числе и дети. Такой информацией поделился министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик на заседании в заксобрании края.

По его словам, в эту волну коронавируса в основном болеют жители без выработанного иммунитета. 90 % всех ковидных пациентов в стационаре — это те, кто не вакцинировался.

Напомним, коечный фонд в регионе занят на 85 %. В некоторых районах уже почти на 100 %.

За сутки от коронавируса погибли 29 человек. Всего же с начала пандемии — 7 070.

Подтверждённых диагнозов на 17 ноября — 710. С начала пандемии — 143 453. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 127 145 человек (+ 710 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 54 099 жителей Красноярского края (+ 4 231 за сутки), снято с медицинского учёта 3 819 человек.

4 141 770 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 11 432 за последние сутки).

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости