В Красноярске ищут подрядчика для реконструкции автодороги Красноярск - Элита

КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» объявило электронные торги на определение подрядной организации для следующего этапа реконструкции дороги Красноярск–Элита (Емельяновский район).

Данная информация появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Подать заявку можно до 7 декабря на сайте etpgpb.ru. Победитель обязан будет выполнить работы до 27 октября 2022 года. Максимальная цена контракта — 187,7 млн рублей (краевой бюджет).

— Работы пройдут в районе остановки «Мясокомбинат». Будет выполнено смещение оси существующей автодороги и её сопряжение с улично-дорожной сетью Красноярска. Запланировано устройство водопропускного сооружения параллельно существующему мосту через реку Бугач, — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «КрУДор».

Реконструкция данной дороги разделена на четыре этапа. Работы начались в этом году на участке с перекрёстком автомобильных дорог Красноярск – Элита и Еловое – станция Минино. Основную часть работ проведут в 2022 году. Обустроят одноуровневую развязку с разворотными съездами. В районе перекрёстка появится автобусная остановка. Стоимость реализации этого этапа — 688 млн рублей (краевой бюджет).

Дорога Красноярск – Элита будет расширена до 4-х полос, по оси дороги установят барьерное ограждение. Появится искусственное освещение, водоотвод, тротуары, автобусные остановки и надземный пешеходный переход.

При пересечениях с автомобильными дорогами Минино – Бугачево и Еловая – ст. Минино будут исключены левые повороты и светофоры. На всей трассе будут организованы разворотные петли (6 шт.), они позволять выполнять левые повороты без пересечения встречных потоков. Движение по трассе станет безопаснее и удобнее.

Фото: krudor.ru