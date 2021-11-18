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В Красноярске ищут подрядчика для реконструкции автодороги Красноярск - Элита

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Красноярск
09:00 18 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, ремонт, дороги
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КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» объявило электронные торги на определение подрядной организации для следующего этапа реконструкции дороги Красноярск–Элита (Емельяновский район).

Данная информация появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Подать заявку можно до 7 декабря на сайте etpgpb.ru. Победитель обязан будет выполнить работы до 27 октября 2022 года. Максимальная цена контракта — 187,7 млн рублей (краевой бюджет).

— Работы пройдут в районе остановки «Мясокомбинат». Будет выполнено смещение оси существующей автодороги и её сопряжение с улично-дорожной сетью Красноярска. Запланировано устройство водопропускного сооружения параллельно существующему мосту через реку Бугач, — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «КрУДор».

Реконструкция данной дороги разделена на четыре этапа. Работы начались в этом году на участке с перекрёстком автомобильных дорог Красноярск – Элита и Еловое – станция Минино. Основную часть работ проведут в 2022 году. Обустроят одноуровневую развязку с разворотными съездами. В районе перекрёстка появится автобусная остановка. Стоимость реализации этого этапа — 688 млн рублей (краевой бюджет).

Дорога Красноярск – Элита будет расширена до 4-х полос, по оси дороги установят барьерное ограждение. Появится искусственное освещение, водоотвод, тротуары, автобусные остановки и надземный пешеходный переход.

При пересечениях с автомобильными дорогами Минино – Бугачево и Еловая – ст. Минино будут исключены левые повороты и светофоры. На всей трассе будут организованы разворотные петли (6 шт.), они позволять выполнять левые повороты без пересечения встречных потоков. Движение по трассе станет безопаснее и удобнее.

Фото: krudor.ru

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