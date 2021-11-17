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В крае ещё восемь семей получили жилищные сертификаты

Главная Общество
Красноярск
17:49 17 Ноября 2021
красноярск, жилье
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В Красноярском крае продолжают выдавать жилищные сертификаты для семей из домов, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. Всего в регионе выявлено 36 таких семей. В этом году новое жильё получат восемь семей из Назарова, Бирилюсского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального районов.

Объём финансирования составляет более 180 млн рублей.

«В прошлом году по этой программе были расселены 23 семьи из Назарова, Бирилюсского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов. В этом году после инвентаризации жилья выявлены ещё четыре семьи, проживающие в не предназначенных для этого строениях в поселке Поточный Бирилюсского района. В следующем году осталось расселить ещё пять семей», – рассказала первый замминистра строительства края Татьяна Василовская.

Напомним, что в этом году 415 семей из Норильска и Дудинки получат сертификаты на приобретение жилья в рамках соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норильский никель». Уже 218 семей воспользовались этим правом. Остальные до конца октября получат необходимые документы. Об этом сообщили на сайте правительства красноярского края. 

Также в крае действует программа выдачи жилищных сертификатов для сирот. Чтобы получить жильё дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 23 лет, могут подать заявку в администрацию своего района на получение жилищного сертификата и самостоятельно приобрести жильё в регионе на первичном или вторичном рынках.

Построят жилые комплексы в Емельяновском, Курагинском, Шушенском, Нижнеингашском, Большемуртинском, Ермаковском, Балахтинском районах, в Ужуре, Ачинске и Канске. Из 348 квартир, которые будут построены в этих домах, 197 будут переданы детям-сиротам.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

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