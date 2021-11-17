В Красноярске на работника склада упали восьмиметровые стеллажи с алкоголем

В Красноярске на рабочего одного из складов обрушились стеллажи с алкоголем. Как сообщает пресс-служба МВД, полиция ведёт расследование.

Пострадавшего достали из-под завала и передали врачам, которые отвезли его в БСМП.

«Силами КГКУ «Спасатель» человек с признаками жизни был извлечён и передан карете скорой помощи. Предварительная причина — нарушение техники безопасности. Всего привлекалось 4 ед. техники и 28 человек, от МЧС 2 ед. техники и 5 человек личного состава», – говорится в сообщении МЧС.

По информации МЧС, предварительная причина обрушения стеллажей на складе алкогольной продукции «Русский Разгуляйка» в Красноярске стало нарушение техники безопасности.

Фото: ©МЧС Красноярского края, ©прокуратура Красноярского края