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В Красноярске на работника склада упали восьмиметровые стеллажи с алкоголем

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Красноярск
16:56 17 Ноября 2021
красноярск, мчс, обрушение, алкоголь
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Красноярске на рабочего одного из складов обрушились стеллажи с алкоголем. Как сообщает пресс-служба МВД, полиция ведёт расследование.

Пострадавшего достали из-под завала и передали врачам, которые отвезли его в БСМП.

«Силами КГКУ «Спасатель» человек с признаками жизни был извлечён и передан карете скорой помощи. Предварительная причина — нарушение техники безопасности. Всего привлекалось 4 ед. техники и 28 человек, от МЧС 2 ед. техники и 5 человек личного состава», – говорится в сообщении МЧС.

В Красноярске на работника склада упали восьмиметровые стеллажи с алкоголем

По информации МЧС, предварительная причина обрушения стеллажей на складе алкогольной продукции «Русский Разгуляйка» в Красноярске стало нарушение техники безопасности.

Фото: ©МЧС Красноярского края, ©прокуратура Красноярского края

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