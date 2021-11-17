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Министр здравоохранения Красноярского края ревакцинировался

Главная Общество
Красноярск
17:44 17 Ноября 2021
в красноярском крае, красноярск, общество, вакцинация, здравоохранение
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Поскольку в иммунном статусе у главы краевого здравоохранения Бориса Немика перенесённое заболевание и первичная иммунизация двухкомпонентной вакциной «Спутником V» спустя полгода после болезни, ревакцинировался он однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Министр здравоохранения подчеркнул, что проводится экстренная вакцинация, и несмотря на то, что темпы иммунизации в регионе возросли, более миллиона жителей остаётся без иммунологической защиты. В зоне особого внимания находятся пожилые люди.

В отрасли здравоохранения привиты более 90 % сотрудников медицинских организаций, включая региональный минздрав, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

— Поступила большая партия вакцины «Спутник Лайт», все поликлиники получат вакцину согласно заявкам. Для плановой иммунизации на ноябрь, вакцины достаточно. В полном объёме она имеется и для граждан, которые придут на ревакцинацию. На декабрь заказали тоже достаточно большую партию около 100 тысяч. При обеспечения нашей заявки дефицита данной вакцины в регионе не будет, — сказал министр.

Также Борис Немик отметил, что в крае есть достаточный запас двухкомпонентной вакцины, она регулярно поступает в поликлиники и внебольничные пункты вакцинации.

Отметим, первым компонентом вакцинировались 1 066 506 жителей региона, завершили вакцинацию — 993 991 человек.

Фото: kraszdrav.ru

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